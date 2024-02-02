Diyarbakır'da Filistin'e Destek Açıklaması

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde birçok vatandaş, Cuma namazı sonrası Filistin'e destek açıklaması için bir araya geldi.

Çeşme Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında İsrail'in çirkin saldırılarına tepki gösterildi, Filistinlilere yardım edilmesi istendi.

Basın açıklamasını okuyan Muhammed Said Kılıçoğlu, "Dicle halkı olarak bugün burada toplanmamızın sebebi yaklaşık dört aydır katil İsrail, ABD uşakları ve emperyalistlerin mazlum, mağdur ve kimsesiz olan Filistinlilere reva gördüğü zulümdür" dedi.

Basın açıklamasına katılan çok sayıdaki kişi sık sık tekbirler getirdi, Filistin'e destek için sloganlar atıldı. - DİYARBAKIR