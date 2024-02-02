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Diyarbakır'da Filistin'e Destek Açıklaması

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Dicle ilçesinde birçok vatandaş, Cuma namazı sonrası Filistin'e destek açıklaması için bir araya geldi. İsrail'in çirkin saldırılarına tepki gösterildi, Filistinlilere yardım edilmesi istendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde birçok vatandaş, Cuma namazı sonrası Filistin'e destek açıklaması için bir araya geldi.

Çeşme Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında İsrail'in çirkin saldırılarına tepki gösterildi, Filistinlilere yardım edilmesi istendi.

Basın açıklamasını okuyan Muhammed Said Kılıçoğlu, "Dicle halkı olarak bugün burada toplanmamızın sebebi yaklaşık dört aydır katil İsrail, ABD uşakları ve emperyalistlerin mazlum, mağdur ve kimsesiz olan Filistinlilere reva gördüğü zulümdür" dedi.

Basın açıklamasına katılan çok sayıdaki kişi sık sık tekbirler getirdi, Filistin'e destek için sloganlar atıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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