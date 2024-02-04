Diyarbakır'da Büyük Kudüs Yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları tarafından "Büyük Kudüs Yürüyüşü" düzenlendi.

Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"nde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti.

Grup adına konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Menaf Adıyaman, Kudüs davasının her geçen gün ümmet evlatlarının yüreğinde büyük bir sevdaya dönüştüğünü belirterek, dünyanın dört bir tarafında yaşayan milyonlarca Müslümanın kalbinin Kudüs aşkıyla çarpmakta olduğunu söyledi. İslam ülkelerinin Gazze'de soykırıma karşı harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Adıyaman, "Ey Siyonist rejimin zalimleri, son yıllarda artan azgınlık ve vahşet dolu davranışlarının, sınır tanımayan küstahlık ve saldırganlığının çaresizlik ve korkudan olduğunu biliyoruz. Ne etrafına ördüğün duvarlar ne satın aldığın rejimler ve ne de sırtını dayadığın Batılı şeytani güçler, senin yok olmanı engelleyemeyecektir" dedi. - DİYARBAKIR