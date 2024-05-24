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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremde hayatını kaybeden imam hatip Ali Bal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta imam hatip olarak görev yaparken depremde hayatını kaybeden Ali Bal'ın ailesini ziyaret etti. Başkan Erbaş, ailenin yanında olduklarını vurgulayarak Allah'tan rahmet ve sabır diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta imam hatip olarak görev yaparken 6 Şubat depreminde eşi ve bir çocuğuyla vefat eden Ali Bal'ın ailesine taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ali Bal'ın aynı zamanda halen Vehbi Aslantürk Camii'nde imam hatip olarak görevini sürdüren babası Adem Bal'ı evinde ziyaret etti. Ali Bal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine de sabır dileklerini ileten Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman ailenin yanında olduklarını vurguladı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua eden Başkan Erbaş, ayrıca Ali Bal'ın depremden sağ kurtulan 7 yaşındaki kızı Zeynep Ravza ile de bir süre sohbet etti.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ile Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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