Depremzede kardeşleri için sınıf yapıyorlar

Nevşehir Meslek Lisesi ve Nevşehir Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzede öğrenciler için konteyner sınıf üretiyor.

Nevşehir Meslek Lisesi ve Nevşehir Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan üretim çerçevesinde Hatay'a gönderilmek üzere konteyner sınıf üretiminde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor. Arkadaşları hafta sonu tatili yaparken, kendisi depremzedeler için okulunda yapılan konteyner sınıfın üretimine gönüllü katıldığını söyleyen MESEM Metal Bölümü 12. Sınıf öğrencisi Mehmet Doğan "Yaptığımız konteyner sınıflar emsallerine göre daha sağlam oluyor. Hiçbir malzemeden kaçınmadık. İlkokulda okuyan kardeşlerimiz için daha sağlam yapıyoruz. Bu sınıflarda okuyacak kardeşlerime de başarılar diliyorum" dedi. Okulları yıkılan kardeşleri için konteyner yapımında gönüllü çalışan Afganistan uyruklu 12. Sınıf öğrencisi Sunnat Moradı ise "Öğretmenlerimiz arayarak bu projeden bahsetti. Bende gönüllü olarak geldim ve burada çalıyorum. Depremde birçok kardeşimizin okulları yıkıldı. Bizde burada elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat da, "Deprem bölgesindeki öğrencilerin ihtiyacını karşılamak üzere sınıflar oluşturuyoruz. Şu an da Hatay iline 4 sınıf ve 250 öğrenciye eğitim verecek şekilde konteyner sınıflar yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde bu sınıflar Hatay ilinde konuşlanacak ve öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Deprem bölgesinde özellikle sağlam konteyner sınıflara ihtiyaç var. Havaların ısınması nedeni ile çadır sınıflarda eğitim biraz daha zorlaşacak. Bu nedenle Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu ihtiyacı gördük ve konteyner okulunu oluşturduk" dedi. - NEVŞEHİR