Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlığa gelerek gözyaşlarına boğuldu

6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlığa gelerek gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybedenlerin yakınları mezara onların sevdiği kıyafetleri bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü olan ve en çok etkilenen illerinden başında gelen Kahramanmaraş'ta depremin yıldönümünde Kapıçam Mezarlığı depremde ölenlerin yakınlarıyla dolup taştı. Mezarlığa gelen vatandaşlar ölenlerin eşyalarını kabristana bıraktı. Vatandaşlar ayrıca mezar başlarında dua okuyup mezar taşlarını temizledi.

İstanbul'dan gelen Ömer Üçgül, "Ben İstanbul'dan geldim. 6 gün sonra enkazdan çıkarıldım. Oğlum da enkazdan sağ olarak çıktı. Senesi doldu bizde ziyarete geldik. Papatyayı çok severdi. Gül severdi soyadı Üçgül. 3 tane gül getirdim kendisine. Bunu tarifi yok. Beni görüyor zaten. Arada bir rüyalarıma giriyor. Ebru gülleri seviyordun" dedi.

Okuldan ziyarete gelen Muhammed Külliye ise "Okul arkadaşı ve sınıf arkadaşıyız. 3 sınıftan 8 sınıfa kadar beraberdik. Deprem günü kaybettik arkadaşımızı. Çok üzüldük. Hala unutmadık. Okuldan topluca geldik" şeklinde konuştu.

Amcasının mezarına ziyarete gelen Hasan İlkay, "Öz amcamdı. Fatiha okumaya geldik. Amcam 40 yaşındaydı. 2 kız çocuğu var. Okullara birlikte ziyarete geldik. Amcan beni çok seviyordu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ