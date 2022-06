Denizli'de Hayvanseverler Öldürülen 'Paşa' İsimli Köpek İçin Eylem Yaptı

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Emel Totan'ın sahiplendiği 'Paşa' isimli köpek, Totan'ın alt kat komşusu S.T. tarafından başından vurularak öldürüldü. Denizli Sempati Hayvanları Koruma Derneği ve hayvanseverler, basın açıklaması yaparak zanlının en ağır şekilde cezalandırılması istedi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pamukkale'nin Deliktaş mahallesinde yaşayan Emel Totan, sahiplendiği 'Paşa' isimli köpeği, oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda tüfekle vurulmuş halde buldu. Durumu polise bildiren Emel Totan'ın şikayeti üzerine, Totan'ın alt kat komşusu S.T. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'silahla tehdit ve mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.

'Paşa'nın sahibi Emel Totan, komşusu S.T. ile tartışırken daha önce çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

"CİNAYETİ VE SORUMLULARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Denizli Sempati Hayvanları Koruma Derneği ve hayvanseverler, bugün Delikliçınar Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Nazlı Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Denizli Sempati Hayvanları Koruma Derneği olarak, 14 Haziran Salı günü akşam saatlerinde, gök gürültüsünden korktuğu için apartmanın bodrumuna sığınan köpeğin S.T. isimli şahıs tarafından canice katledilmesini, bu cinayeti ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz. S.T. isimli şahıs, evinde bilinçsiz bir şekilde silah bulundurmuş ve geçerli bir sebebi olmayarak, bu silahı korkusuzca masum bir can üstünde kullanarak onu başından vurmuştur. Denizli'de can dostumuzu katleden bu katilin bir sonraki hedefinin insan olacağını tekrar vurguluyoruz. Hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu artırılarak uygulanan şiddetin, daha da çok arttığı günümüzde gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı için önüne geçilememektedir. 'Nasıl olsa sizi öldürür iki ay yatar çıkarım' zihniyetinin toplumumuzdan silinmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Kapımızın önüne koyduğumuz bir kap yemeğe, onlara gösterdiğimiz sevgiye hasret olan canlarımızı katledenlerden yasal yollarla hesabını soracağız. Biz, tüm hayvanların haklarının savunucusu olarak onların çıkartamadıkları ses olmak zorundayız. Kaybettiğimiz hayvan dostlarımıza yapılan işkence, tecavüz, şiddet ve cinayetin günümüzde geldiği akıl dışı boyutları ve bu konuda yapılması gerekenleri tüm halka duyuruyoruz. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır ve tüm hakların üstündedir. Denizli Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe başkanlarımızdan destek bekliyoruz. Avukatımız Filiz Akgün sürecin takipçisi olacaktır. Bu konuda gerekenler yapılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyunun dikkatine sunarız."

"BU SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Basın açıklamasının ardından konuşma yapan avukatı Filiz Akgün ise şunları söyledi:

"Olay yargılama sürecinde, çok detaylı bilgi vermemiz mümkün değil. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Dernek başkanımız ve hayvanseverler ile gereken cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bu son olay hepimize gösterdi ki hayvanları korumaya ilişkin kanunlar asla yeterli ve etkili değildir. Caydırıcı cezalar bulunmamaktadır. Yetkili mercilerden talebimiz şudur; bundan sonra yapılacak yasal düzenlemelerin etkili ve caydırıcı olması için herkesin elinden geleni yapması gerekmektedir. Paşa, kaybettiğimiz son canımız olsun."

"2 AY YATIP ÇIKMASIN"

Paşa'yı sahiplenen Emel Totan ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Gerekli cezayı almasını istiyorum. İki ay yatıp çıkmasın. Daha büyük cezalar almasını istiyorum. Paşa da inşallah kaybettiğimiz son can olur. Çok üzgünüm. İnşallah cezasını çeker" dedi.

ANKA / Yerel