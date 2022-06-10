Cumhurbaşkanı Erdoğan: "37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Başta ABD olmak üzere hepsi bizimle beraber tatbikatta yer aldılar." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title