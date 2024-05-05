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ÇOMÜ ve Bayramiç Kaymakamlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Bayramiç Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü kapsamında, ÇOMÜ desteği ile ilçenin eğitim, tarım ve turizm alanlarında yapılacak çalışmalara katkıda bulunulması hedefleniyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Bayramiç Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ve ÇOMÜ Rektörü Prof.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında ilçenin eğitim, tarım ve turizm alanlarında gelişimi konularında yapılacak çalışmalara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. İş Birliği Protokolü kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi desteği ile, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek çalışmalar ve projeler ile Bayramiç'in gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Tarım Eğitim Yerel Güncel Haberler

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