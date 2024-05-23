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Çankırı'da Mayıs Yağmurları Tarlalarda Verimi Arttırdı

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Çankırı'da kış mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle tedirgin olan çiftçilerin yüzünü Mayıs ayındaki yağışlar güldürdü. Yağışlar tarlalarda verimi arttırdı.

Çankırı'da kurak geçen kış mevsiminin ardından etkili olan mayıs yağmurları tarlalarda verimi arttırdı.

Çankırı'da kış mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle tedirgin olan çiftçilerin yüzünü Mayıs ayındaki yağışlar güldürdü. Kentte etkili olan soğuk sebebiyle bazı meyve ağaçları zarar görürken, yağışlar ise tarlalara can suyu oldu. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden birisi olan Çankırı'da etkili olan yağışlar, tarlalarda verimi arttırdı. Konu ile ilgili açıklama yapan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yağışların devam etmesi ile verimli bir sezon yaşanmasını beklediklerini söyledi.

"Günümüzde yağan yağışlar sebebiyle çiftçilerimizin yüzü gülüyor"

Yağan yağışların çiftçileri mutlu ettiğini ifade eden Düzgün, "Çiftçilerimizin yoğun çalıştığı yaz sezonu başladı. Günümüzde yağan yağışlar sebebiyle çiftçilerimizin yüzü gülüyor. İlimiz açısından verimli bir yıl olacağını tahmin edebiliyoruz. Çiftçilerimizi meteorolojik olaylara karşı hemen uyarıyoruz. Yağan her yağmurun tarla bitkilerine faydası var, ilimizde de yağan yağmurlar ekinleri canlandırdı. Bu hafta da yağış bekliyoruz, inşallah böyle devam ederse verimli bir geçeceğini tahmin etmekteyiz" dedi.

"İnşallah daha verimli bir yıl olur"

Çankırı'da çiftçilik yapan Fahri Çalışkan da, "Yağmurlardan yana bir problemimiz olmadı ama soğuk etkiledi. Toprak biraz daha yağış istiyor. İnşallah daha da verimli bir yıl olur" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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