Büyükçekmece'de 100. Yıl Anısına "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" Oluşturuldu

Büyükçekmece Belediyesi Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturdu.19 Mayıs Mahallesi'nde oluşturulan "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı"na yüzlerce ağaç, düzenlenen törenle dikildi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında birbirinden anlamlı ve renkli etkinliklere imza atılan Büyükçekmece'de "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" kuruldu. Büyükçekmece halkının yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği ağaç dikim töreninde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve özlemle anıldı. Ağaç dikim törenine katılan vatandaşların kendi elleriyle diktikleri ağaçlara Türk bayrakları ve isimlerinin yer aldığı plakalar asıldı.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. ŞAN VE ŞEREF YILI KUTLU OLSUN"

Vatandaşlar ile birlikte ağaç diken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Büyükçekmece ailemiz ile birlikte, Büyükçekmece STK'ları ile, Büyükçekmece belediye meclis üyeleri ile, muhtarlarımız ve personelimiz ile birlikte 25 bin metrekarelik bir alanda 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nı oluşturmamızın mutluluğu içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz ile birlikte bu çınar ağaçları büyüyecek bir bakıma burada Cumhuriyetimizi temsil edecekler. Çınar ağacı, zeytin ağacı, meşe ağacı onların ömrü çok uzundur. Ama bizim cumhuriyetimiz ebediyen yaşayacaktır. Cumhuriyetimizin 100. şan ve şeref yılı kutlu olsun."