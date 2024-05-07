Bursa'da Kamudan Emekli Ahmet Berksun Takım Elbisesiyle Simit Satıyor

Bursa'da kamudan emekli olan Ahmet Berksun, memurluk günlerindeki gibi takım elbisesiyle simit satıyor. Bursa'nın tarihi yerlerinde takım elbisesi ile koluna taktığı sepetinde simit satan Berksun'u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazıları ise sivil istihbarat görevlisi ya da sokak timi zannediyor.

Bursa'da "Kravatlı Simitçi" olarak tanınan Ahmet Berksun (65), öğrenciyken yaptığı simitçiliği, kamudan emekli olduktan sonra da yapmaya karar verdi. Memurluk günlerinde giydiği takım elbiseyi, emekliliğinde de çıkarmayan Berksun, bu şekilde Bursa'nın tarihi noktalarında koluna taktığı sepetiyle simit satmaya başladı. Şıklığının yanı sıra renkli kişiliği ile de çarşı esnafının gönlünde taht kuran Berksun'u ilk görenler fotoğraf çektiriyor.

"Bana gösterilen sevgiden dolayı kendimi bu ilin amiri gibi görüyorum"

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getiren Ahmet Berksun, "Kamudan emekliyim. Emekli olduktan sonra bu işi yapmaya başladım. Ne iş yaparsak yapalım, örnek olmamız gerekiyor. Bende simit dünyasında örnek olmak istedim. Diğer meslektaşlarım kılık kıyafetine pek özen göstermiyorlar. Ben dış görünüşe özen gösteriyorum, diksiyonuma dikkat ediyorum. Bu durum müşterilerime de güven veriyor. İnsanlar görünce bile çok mutlu oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Yurt dışından gelen turistler de beni görünce fotoğraf çekilmek istiyor. Bana gösterilen sevgiden dolayı kendimi bu ilin amiri gibi görüyorum. Bir sanatçı sahnesine nasıl hazırlanıyorsa ben de simide çıkarken öyle hazırlanıyorum. Halkın karşısına geçtiğimde beyefendi gibi görülmek istiyorum" ifadelerini kullandı - BURSA