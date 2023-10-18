Bodrum'da Yeni Yaşam Alanı... Arda Kararkurt Parkı Açıldı

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan 100. Yıl Arda Karakurt Parkı'nın açılışı törenle yapıldı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde bulunan 100. Yıl Arda Karakurt Park ve Yaşam Alanı açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bahçeşehir Kurucu Belediye Başkanı Kemal Aydın, belediye başkan yardımcıları, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli, vatandaşlar ile her yaştan çocuklar ve basın mensupları katıldı. 9 Temmuz 2022 tarihinde 15 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden ve parka adı verilen Arda Karakurt'un ailesi de katılımcılar arasındaydı.

Banu Tarancı'nın sunumu ile gerçekleşen törende, saygı duruşunun ardın İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, park ve yaşam alanının oluşmasındaki aşamalardan söz ederken başta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere parkın kuruluşunda emeği olan herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bizim Belediye Başkanımız 'ben yaptım oldu ilkesinde değil, hep beraber yaptık oldu' ilkesini benimsemiş biridir. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirdi ve böylece Benian Müdürüm ile tamamladılar. Sayın Başkanım, buraya vermiş olduğunuz katkıdan dolayı size emeği geçen her personelinize çok teşekkür ederim."

"PARK, 8000 ÇOCUĞUMUZUN GÜNDELİK KULLANIMINA UYGUN"

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, park ile ilgili detayları paylaştığı konuşmasında, "Bodrum Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın 2019 seçimlerini kazanmasıyla beraber 66 adet park, 12 adet basketbol sahası, 8 adet voleybol sahası ve 2 adet futbol sahasını Park Bahçeler Müdürlüğü üzerinden Bodrum halkının kullanımına geçirdik. Şimdi üzerinde bulunduğumuz 5000 metrekarelik bu alan içerisinde konuşlanmış bu alan aynı zamanda Çırkan ve Konacık Mahallelerinin bir kısmı çocuğumuzun gündelik olarak kullanımına fiziki olarak yakın mesafede bulunmakla beraber ortalama 8000 çocuğumuzun gündelik kullanımına uygun fiziki koşullarda bulunmaktadır. Burada emeği olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımıza, Park Bahçeler Müdürümüze, tüm emekçilerimize, idari personelimize ve tüm yöneticilerimize buraya verdiği emekten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bize hizmet etme fırsatı veren Sayın Başkanım Ahmet Aras'a özellikle teşekkürü borç bilir, hepinizi saygıyla selamlarım."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir park açılışı gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken şunlara değindi:

"Bizler için en anlamlısı bu mahallenin çocuğu olan, burada doğmuş büyümüş güzel kardeşimizin ismini buraya verebilmekti. O bizim evladımız, adı sonsuza kadar burada bu parkta yaşayacak. Belediye meclisimize de çok teşekkür ederim. Artık buranın ismi tam da şöyle oldu: Cumhuriyet Mahallemizde Cumhuriyet'in 100. yılında '100. Yıl Cumhuriyet Arda Karakurt Parkı' oldu. Bu, bizim için çok önemli."

"BİRÇOK MAHALLEMİZDE ALTYAPI YENİLENDİ"

Bodrum'da birçok yerde birçok yatırım yapıldığının da altını çizen Başkan Aras, "2019'dan beri hiç durmadık, gece gündüz demedik. 2 yıl salgınla kapanan bir ülke olduk, buna rağmen arkadaşlarımız, halkın hizmetinde görevini yapmaya sonuna kadar devam ettiler. 2021'deki büyük yangınlar hepimizi etkiledi. Deprem, ekonomik kriz derken aslına bakarsanız belediyenin işleri hiç de kolay değil. Bodrum'un nüfusunun artış durumu. Doğal kaynaklarımız, altyapımız bu hızlı nüfus artışına yetişmekte zorlanıyor. Ama büyükşehrimiz ve biz çalışmaya devam ettik. Bodrum'un birçok bölgesinde olmayan arıtma tesisi, kanalizasyon teşkilatı yapıldı. Yoğun nüfusa yetişemeyen enerji altyapısı da birçok mahallemizde tekrar tesis edildi. İletişim altyapısı, Telekom altyapısı birçok mahallemizde yenilendi" dedi.

"BODRUM HALKININ TEMSİLCİSİYİZ"

Başkan Ahmet Aras, Bodrum halkının yapılan işlerin farkında olduğunu söylerken son dört yılda yapılan çalışmaları anlatarak şöyle devam etti:

"Toplamda Bodrum'un %92'sinin ihtiyacını karşılayacak arıtma tesisleri devreye girdi. Onlardan çıkan suyu da peyzaj alanlarında kullanacağız. Kullanma suyu olarak tüketeceğiz. Bu susuzlukta artık atık suyumuzu bile değerlendirir duruma geldik."

Gündüz bakım evleri, dar gelirli ailelere destekler, gerçekleştirilen projeler, eğitim destekleri, kadınlara yönelik çalışmaları, spor tesisleri, kurslar, üretici pazarları gibi çalışmaları da sıralayan Başkan Ahmet Aras, "Bunları sizler yaptınız. Bodrum halkının temsilcisiyiz biz. Bodrum halkının vicdanını temsil ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ev bütçelerine katkı sağlayacak, bir nebze olsun onları rahatlatacak atımlar da atıyoruz. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bodrum'u daha yaşanabilir, insanların mutlu olduğu bir kent haline getirmek için siz değerli halkımızla birlikte her türlü çalışmayı yapacağız. Biz yorulmayız, çalışırız. Bize verilen vatan sevgisi, millet sevgisi bu yöndedir. Belediyemizin bütün personeli de gece gündüz görevinin başındadır. Hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Aras, sözlerine son vermeden önce 6 Şubat depreminde de Bodrum ve belediye olarak yapılan çalışmalardan söz ederken tüm belediye personeline ve Bodrum halkına teşekkür etti.

PARK AÇILIŞINDA DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Arda Karakurt'un annesi Pembegül Başarır ise böyle bir parkı mahalleye kazandırdıkları ve oğlunun adını burada yaşattıkları için teşekkür ederken şunları söyledi:

"Oğlumun doğup büyüdüğü yer burası, başkanımdan rica ettim. Beni de kırmadı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Öncelikle Başkanım Ahmet Aras'a, değerli meclis üyeleri, müdürlerimiz, belediye çalışanları ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Evlat acısı çok zor bir acıymış. Her gün geliyorum. Söylemek istediğim bir diğer nokta, lütfen araba kullanırken dikkat edelim, aşırı hız yapmayalım, yavrularımız ölmesin. Benim yavrum hızın kurbanı oldu. Başka Ardalar ölmesin. Sizden en büyük ricam bu."

Törene katılamayanların mesajının okunmasıyla birlikte konuşmaların ardından tören kurdelesi kesilirken park gezildi. Parkın içine koyulan Atatürk heykeli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.