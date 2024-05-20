20 Mayıs TV yayın akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi dizi, filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
20 Mayıs Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 20 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 20 Mayıs yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Mayıs yayın akışı Bugün hangi diziler var? 20 Mayıs Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 20 Mayıs Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
20 MAYIS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Non Stop
- 22:20 Yabancı Sinema Canavar Avcısı
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:00 Maraşlı
- 05:20 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Taş Kağıt Makas
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Ambulans
- 22:45 Yabancı Sinema Ambulans
- 01:30 Arka Sokaklar
- 04:30 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 00:15 Yabani
- 03:00 Tetikçinin Oğlu
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2
- 22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 03:00 Baba Ocağı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:00 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:15 Uğurlugiller
- 06:55 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:55 Gönül Dağı
- 05:20 Lingo