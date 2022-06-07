Bingöl Valiliğinden termik santral kurulacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Bingöl Valiliğinden termik santral kurulacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Rıdvan Korkulutaş - Yerel
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Bingöl Valiliğinden termik santral kurulacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde termik santral kurulması için ihale yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde termik santral kurulması için ihale yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl'de termik santral istemiyoruz" başlığıyla bazı basın yayın organlarında yer alan haberler ve sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlar üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacının duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karlıova'da bulunan 78 milyon ton kaynak linyit rezervi, termik santral kurulma şartı olmaksızın, rödövans yöntemiyle işletilmek üzere ihale edilecektir. Söz konusu sahada bulunan yaklaşık 78 milyon ton kaynak linyit rezervi açık işletme yöntemiyle üretilmeye uygun olup; ihaleyi kazanacak olan işletici ile rödövans sözleşmesi ve şartnamesinde belirlenen hükümler doğrultusunda sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacaktır. Yapılan ihale termik santral kurma ihalesi değil, sadece var olan kömürü ekonomiye kazandırma ile ilgilidir."

AA / Rıdvan Korkulutaş - Yerel

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