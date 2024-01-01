Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurumları Ziyaret Ederek Personelin Yeni Yılını Kutladı

Yılbaşı programı çerçevesinde kurumları ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, personelin yeni yılını kutladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kurum ziyaretlerine 112 Acil Çağrı Merkezi ile başladı. Burada personelin yeni yılını kutlayarak tatlı ikramında bulunan Vali Aygöl, daha sonra Bilecik Yaşlı Bakım ve Huzurevine geçti. Eşi Nazlı Aygöl'ün de kendisine eşlik ettiği huzurevi ziyaretinde Vali Şefik Aygöl, yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Yeni yılın sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulunan Vali Aygöl, kendilerini birer dua kapısı olarak gördüğünü ve bu yüzden hayırlı hizmetlerde bulunmak için dualarını eksik etmemelerini rica etti. Keyifli sohbetin ardından Vali Aygöl, eşi ile birlikte Çocuk Evleri Sitesine geçti. Burada gençlerle sohbet eden Vali Aygöl, evlerine konuk oldu. Sitedeki spor salonunda gençlerle basketbol oynayan Vali Aygöl, yeni yılın tüm gençler için başarı dolu geçmesini diledi.

Vali Şefik Aygöl'ün akşam programında ise kendisine İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı eşlik etti. Öncelikle İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Ertuğrulgazi Karakolu'nu ziyaret eden Vali Aygöl, emniyet personelinin yeni yılını tebrik ederek, kendileriyle sohbet etti. Emniyetin ardından Vali Aygöl'ün durağı İl Jandarma Komutanlığı oldu. Burada görev yapan jandarma personeline mutlu yıllar dileyerek huzur içerisinde bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunan Vali Aygöl, Bilecik İtfaiyesine geçti. Vali Şefik Aygöl ve beraberindeki heyet, itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı. Personelle bir süre sohbet eden Vali Aygöl, hatıra fotoğrafının ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Vali Şefik Aygöl'ü Araştırma Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı karşıladı. Hastanede görev yapan doktor, hemşire ve hastabakıcıların yanı sıra tedavi için hastaneye gelen hastalarla da sohbet eden Vali Aygöl, yeni yıllarını kutlayarak 2024 yılının sağlık ve huzur dolu geçmesi dileklerini iletti. - BİLECİK