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Beypazarı kurusu Gazze'deki çocuklara yardım için gönderiliyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek besin değerine sahip ilçenin meşhur 'Beypazarı kurusu'nun gıdaya muhtaç kalan Gazze'deki çocuklara gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek besin değerine sahip ilçenin meşhur 'Beypazarı kurusu'nun gıdaya muhtaç kalan Gazze'deki çocuklara gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı hava ve kara saldırılarında on binlerce masum insan hayatını kaybetti. Saldırılarını şiddetini arttırarak devam ettiren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ambargosundan ise en çok çocuklar etkilendi. Beypazarı Müftülüğü koordinesinde ilçe halkı, bölgenin yüksek besin değerine sahip meşhur 'Beypazarı kurusu'nu Gazze'deki çocuklara göndermek için kampanya başlattı. Şu ana kadar bir tır dolusu 'Beypazarı kurusu' toplamayı başaran ilçe halkının hedefi gelecek destekler ile 2 ve 3 tır dolusu 'kuru' toplamak.

Proje koordinatörü Betül Topbaşı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, 'Beypazarı kurusu'nun yüksek besin değerine sahip olması, altı ayı aşan uzun raf ömrü ve dayanaklığı nedeniyle seçildiğini belirtti.

"Şu an ikinci tırımız dolmak üzere inşallah"

Gazze'deki çocukların ellerinde boş tabaklarla karnı aç halde gezmelerinden dolayı çok üzüldüklerini ve etkilendiklerini aktaran Topbaşı, "Gazze'deki bazı kişilerle temaslarda bulunduk. Onlar da 'Burada yenilebilir ve uzun süre dayanıklı olduğu için bizim için de iyi olur' dediler. Biz de böylelikle bu kampanyayı başlattık. Biz ilk etapta bir tır diye düşünerek yola çıktık. Projemizi açıkladıktan sonra olumlu dönüşler oldu. Şu an ikinci tırımız dolmak üzere inşallah" diye konuştu.

10 Mart'a kadar kampanyayı sürdüreceklerini dile getiren Topbaşı, 'Beypazarı kurusu'nun tırlarla Mersin Limanı'na doğru yola çıkacağını kaydetti.

"6 ay boyunca tüketebilirsiniz"

'Beypazarı kurusu'nun imalatını yapan esnaf Şevki Gürcan ise, "Beypazarı kurusu'nun özelliği çok uzun süre dayanıyor olmasıdır. 6 ay boyunca tüketebilirsiniz. Besleyicidir, içinde süt ve tereyağı vardır. İçindeki yağlarda protein vardır. Tam olarak tarihi bilinmiyor ama uzun yıllardır Beypazarı'nda yapılıyor. Yöresel üründür, Beypazarı'nda kışın tüketmek amaçlı sonbaharda yapılır ve bütün bir yıl boyunca yenir evlerde" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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