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Bayburt'ta Yöresel Ürün Satış Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Kent Müzesi yerleşkesinde inşaat çalışmaları devam eden 'Yöresel Ürün Satış Merkezi' çalışmalarını takip ederek, alanda incelemelerde bulundu. Vali Eldivan, Bayburt'ta yöresel ürünlerin tanıtımına ve istihdama katkı sağlayacak 'Arasta Bayburt' projesi dahilinde devam eden inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Kent Müzesi yerleşkesinde inşaat çalışmaları devam eden 'Yöresel Ürün Satış Merkezi' çalışmalarını takip ederek, alanda incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan, Bayburt'ta yöresel ürünlerin tanıtımına ve istihdama katkı sağlayacak 'Arasta Bayburt' projesi dahilinde devam eden inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Alanda inceleme yapan Vali Eldivan, yöresel lezzetlerin ve ürünlerin burada satışa sunulacağını kaydederek, "Çalışmaların sürdüğü bu alanda Bayburt'umuzun lezzetli mutfağından örnekler, ehram dokuma alanı, güveç ve tandır imalat alanı, yöresel aktar, süt ve arı ürünleri satış alanı, hediyelik eşya satış alanı, kafe ve restoran gibi farklı bölümler yer alacak" açıklamalarında bulundu.

Bu projeyle Bayburt'un yöresel ürünlerinin korunması, tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Vali Eldivan, üretim ve satış alanlarının kullanımında kadın üreticilere ve kooperatiflere öncelik verilerek, kadınların istihdam edilmesi ve ekonomik güçlenmelerini destekleneceğini söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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