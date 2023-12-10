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Bandırma'da İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde İsrail'e tepki, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Bandırma İDO önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde İsrail'e tepki, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin'e destek için Bandırma İDO önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan, İlçe Müftü Başkan Vekili Emrullah Sayar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Program İlçe Müftü Vekili Emrullah Sayar'ın dua okunmasıyla son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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