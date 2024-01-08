İçişleri Bakan Yardımcısı Müşaviri Hatice Atan, Hakkari'de girişimci kadın buluşmasına katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen kadın buluşmasına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Müşaviri Hatice Atan, Hakkari'de şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Şehitlerimize minnettarız, ruhları şad olsun. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adadığı, kadın kararlığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur. Kadın çok kıymetli ve sözünün eridir. Kadınları her zaman dikkate alarak hareket etmek lazım. Burada çok kıymetli bir valiniz var. Her zaman yanınızda, valinizi değerini bilin" dedi.

Buluşmaya ev sahipliği yapan Hakkari Kadın Kooperatifi Başkanı Gülistan Karaman ise programa katılan herkese teşekkür ederek, "Gücümüze güvenmeliyiz. Kendi yeteneğimize ve gücümüze güvenerek kadınların birlikte birçok işi başardıklarını gördük" dedi. - HAKKARİ