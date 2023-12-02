Bafra'da yapılan 1 milyar 165 milyon liralık yatırımlara görkemli açılış

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından son 4,5 yılda Bafra ilçesinde yapılan 1 milyar 165 milyon liralık yatırımlar, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bafra ilçesine 19 Mayıs Barajı'ndan Su Temin Projesi, Yol, Su ve Altyapı Yatırımları Hizmete Alma Töreni' düzenlendi. Bafra Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, törendeki konuşmasında Bafra'nın tarihi, turizmi, tarımı, doğal güzellikleri ile kentin gözde bir ilçesi olduğunu belirterek, "Su hayattır, su medeniyettir, su aynı zamanda sağlıktır. Yapılan altyapı yatırım ile sadece su getirilmiyor. Baframıza ve diğer ilçelerimize sağlıklı su getiriliyor. Bu suyun faydasını bir sene içerisinde göreceksiniz. Tarımdan, turizme, eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya yapılan tüm yatırımlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Samsunumuza destek olan çok kıymetli bakanlarımıza, milletvekillerimize şükranlarımı ve teşekkürlerimizi ifade istiyorum" dedi.

"7 bin kilometrelik yol ağını da Büyükşehir yapacak'

Programda konuşma yapan eski Ticaret Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "Büyükşehir Belediyemiz Bafra'ya toplam 377 milyon liralık yol yatırımı yapmış. Ayrıca su, kanalizasyon suyun buraya getirilmesi, altyapı ile alakalı da yaklaşık 788 milyon liralık yatırım yapmış. Toplamda sadece Bafra ilçemize yapılan yatırım 1 milyar 165 milyon lira. Dolayısıyla büyük bir rakam önemli bir yatırımı gerçekleştirmiş Büyükşehir Belediyemiz. Büyükşehir Belediyesi özellikle su noktasında hemen hemen büyük oranda işi bitirmiş durumda. Küçük eksikler var onları da inşallah önümüzdeki dönem bitireceğiz. Büyükşehir'in sorumluluğunda olan ana arterlerle alakalı yollar bitti. Orada da bir eksik kalmadı. Samsun'da yaptığımız değerlendirmelerde, görüşmelerde vatandaşlarımızın belediyelerden talebi yol. Yoldan kastı ara yollar. Yani ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan yollar. Takriben 7 bin kilometrelik bir yol bu. Dolayısıyla bunlar ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan ama ilçe belediyelerinin mali kaynaklarının yetersizliğinden dolayı yapamadığı yollar. Büyükşehir'in sorumluluğunda olmayan alanlar. Şimdi yolda gelirken onu konuştuk önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız bu 7 bin kilometrelik yolun tamamını bitirmeyi bana söz verdi" diye konuştu.

"Yapılan her yatırım bütün bölgeyi ilgilendiriyor"

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Bu ülkenin acelesi var. Bölgenin merkezi olan Samsun'un acelesi var. Her geçen gün çok kıymetli. Bafra'nın, Bafralı hemşehrilerimizin acelesi var. Görüyorsunuz değil mi Filistin'i, tarihte görülmemiş bir vahşet sergileniyor. Bu vahşetin karşısında en ön sırada duracak olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Karadeniz Bölgesi'nin merkezi olan Samsun'un yaktığı ışık ve gayretle beraber bütün bölge geleceğe doğru yürüyecek. Burada yapılan her bir yatırım bütün bölgeyi ilgilendiriyor. Türkiye'nin geleceğinde müthiş bir etki alanı oluşturuyor. Göreve geldiğimizde dedik ki 'vatandaşlarımızın yol ve su ile ilgili yaşadıkları bu çileleri bitirelim'. Elhamdülillah kırsal altyapıyı bitiriyoruz. Bafra'da memba kalitesinde suyun musluklardan akmasını Rabb'im bize nasip etti. Yaptığımız çalışmalarla artık Baframızda yağışlarda yağmur suyu birikmeyecek. Bu çalışmalar normalde 4, 5, 6 yılda zor yapılacak olan çalışmalar aslında. Kendi yöntemlerimizle kısa zamanda, kaliteli yapıyoruz 1 kere yapıyoruz. "Özellikle altyapı yakın gelecekte Samsun'da bitecek. Bütün kanalizasyon altyapısı da mahallelerde dahil tamamı da önümüzdeki dönem o da bitecek. 'Yatay kalkınmayı' Türkiye'de en iyi sağlayan il Samsun olmak zorunda. Böyle bir inançla, böyle bir vizyonla geleceğe doğru yürüyoruz. Şunu unutmayalım siyaset hizmet yeridir. Siyasetin çok önemli olan bir noktası daha var. İmkan ve kabiliyetleri vizyoner bir şekilde şehrin ve ülkenin geleceğine kanalize etme mekanizmasıdır. Dava aşkı ile hizmet aşkı ile buna yönelmezsiniz yapamazsınız. Türkiye emin adımlarla geleceğe yürüyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık da törende birer konuşma yaptı.

Dev bütçeli yatırımlar yapıldı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince son 4,5 yılda Bafra'da 379 bin metre sathi kaplama, 60 bin metre beton yol ve 4 bin metre sıcak asfalt olmak üzere 443 bin metre yol çalışması gerçekleştirildi. YİKOB desteğiyle organize sanayi bölgesinin 5,5 km'lik yolu çift donatılı beton yapıldı. 178 bin metre yol genişletme çalışması yapılarak vatandaşlara geniş, konforlu, güvenli ve ömürlük yollar inşa edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından ilçede 89 mahallenin içme suyu problemi ortadan kaldırıldı. 237 bin metre içme suyu hattı döşendi. 3 sondaj kuyusu, 15 içme suyu deposu, 3 terfi merkezi inşa edildi. Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi ilçeye kazandırıldı.

19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İshale Hattı tamamlanarak 19 Mayıs ve Bafra'nın su problemi çözüldü. Alaçam ve Yakakent'in su sorununu da çözecek aynı zamanda büyük elektrik tasarrufu sağlayacak projeyle toplamda 400 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Bafra'ya 25 bin metre kanalizasyon hattı, 19 bin metre yağmur suyu hattı da döşendi.

Ayrıca Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile 4,5 yılda Bafra'da yaklaşık 6 bin çiftçiye 13 bin dekar alanda, 5 bin 625 meyve fidanı, 221 bin 500 çilek fidesi, 13 bin adet tıbbi bitki, 43 ton yem bitkisi tohumu, 1600 ton organik gübre ve çeşitli tarımsal malzeme desteği verildi. - SAMSUN