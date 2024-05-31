Bugün (31 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da Cuma günü yağmur yağacak mı?

Bugün (31 Mayıs) hava nasıl olacak? Ülke genelinde sıcaklıklar artış gösterirken, cuma gününden itibaren batı bölgelerinde 2 ila 4 derece daha yükseleceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre bugün Sakarya, Bilecik, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da Cuma günü yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı uyarılara göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ve Göller Yöresi'nde, İç Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, bugün Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batısında, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batısında ve kuzeyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul şehrinde 31 Mayıs 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 02 Haziran 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 03 Haziran 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 04 Haziran 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

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