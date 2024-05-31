Üye Girişi
Haberler

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran ayı maaşları hakkında merak edilenler gündemde. Maaşlar bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı'ndan önce ödenip ödenmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur ve emekliler maaşlarının erken yatıp yatmayacağını araştırıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Haziran ayı maaşlarının ne zaman yatacağına dair sorularda vatandaşlar tarafından soruluyor.

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur ve emekliler maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda memurların maaşları bayram öncesinde hesaplarına yatmıştı fakat Kurban Bayramı öncesinde maaşların erken yatacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları normal zamanda tahsis numarasına göre ayın 17-26'sı arasında hesaplara geçiyor. BAĞ-KUR'luların maaşları 25'i ile 28 arasında hesaplarına yatıyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kurban Bayramı Memur Gündem Gündem İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title