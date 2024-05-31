31 MAYIS 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI! Altın yükselişe geçti: Altın fiyatları güncel ne kadar, kaç TL?

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Bugün, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak edenler için 31 Mayıs 2024 tarihli güncel fiyatlar açıklandı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları. 31 MAYIS ANLIK ALTIN FİYATLARI! Altın yükselişe geçti: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, bir önceki kapanışını 2.424 TL'den yaparken, 31 Mayıs Cuma günü saat 07:35 itibarıyla 2.428 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise bir önceki kapanışını 3.964 TL'den tamamlamışken, bugün 3.971 TL'den alıcı buluyor.

Gram Altın Fiyatı

Alış: 2.428,43 TL

Satış: 2.428,83 TL

Altın/Ons Fiyatı

Alış: 2.340,46 USD

Satış: 2.340,80 USD

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 3.885,48 TL

Satış: 3.971,14 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 15.541,93 TL

Satış: 15.835,98 TL

Yarım Altın Fiyatı