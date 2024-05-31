CUMA NAMAZI NASIL KILINIYOR? 31 Mayıs İstanbul, Ankara Cuma saati! Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı kaç rekat? İstanbul ve Ankara Cuma saatleri ne zaman soruları gündeme geliyor. Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı ve Cuma namazı kaç rekat olduğu merak ediliyor. Öğle vakti, Müslümanlar için önemli bir ibadet olan cuma namazı, cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazının kılınışı, önemi ve uygulanışıyla ilgili tüm detayları sizin için derledik. Cuma namazı kaç rekat? 31 Mayıs İstanbul, Ankara Cuma saati!Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL CUMA SAATİ NE ZAMAN?

Bugün (31 Mayıs) İstanbul'da Cuma vakti saat 13:07'de kılınacak.

ANKARA'DA CUMA SAATİ NE ZAMAN?

Bugün (31 Mayıs) Ankara'da Cuma vakti saat 12:51'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA SAATİ NE ZAMAN?

Bugün (31 Mayıs) İzmir'de Cuma vakti saat 13:14'de kılınacak.

BURSA'DA CUMA SAATİ NE ZAMAN?

Bugün (31 Mayıs) Bursa'da Cuma vakti saat 13:06'da kılınacak.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır.

Cuma namazı toplamda 16 rekattır.

4 rekat Cuma namazı ilk sünneti

2 rekat Cuma namazı farzı

4 rekat Cuma namazı son sünneti

4 rekat Zuhri Ahir namazı

2 rekat vaktin son sünneti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur.

Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta, Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

İki rekat Cuma namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.