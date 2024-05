SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor'da 2. Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024 130. Bölüm Tanıtımı bireysellikte kıran kırana mücadele devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2024'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Survivor All Star finaline az bir zaman kaldı. İzleyenler kimin şampiyon olacağını merak ediyor. Peki, dün akşam 2. Eleme adayı kim oldu?

30 MAYIS PERŞEMBE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

30 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümde Hilmicem dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Hilmicem, 2. Eleme adayı olarak Ogeday'ın ismini söyledi.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı Ogeday oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE (LİNK)