31 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW

31 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm sorular yanıtını buldu. Haftanın son iş gününde televizyon ekranları yine birbirinden farklı içeriklere ev sahipliği yapıyor. Gündüz kuşağında yer alan yarışma programları hafta finali yaparken, akşam kuşağında ise sevilen dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşuyor. 31 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zamanki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yalan

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Taş Kağıt Makas

02:45 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

04:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema İkizler Projesi

22:25 Yabancı Sinema Terminatör 5: Yeniden Doğuş

00:50 Yerli Sinema 4N1K

02:40 Destan

05:10 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 İstanbullu Gelin

02:30 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

06:30 Pulsar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Uğurlugiller

07:25 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Karaağaç Destanı

00:15 Sen Türkülerini Söyle

03:30 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi