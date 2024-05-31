31 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW
Bugünün TV yayın akışı açıklandı. Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve NOW kanallarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, sevdikleri dizilerin hangi kanallarda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek için yayın akışını takip ediyorlar.
31 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm sorular yanıtını buldu. Haftanın son iş gününde televizyon ekranları yine birbirinden farklı içeriklere ev sahipliği yapıyor. Gündüz kuşağında yer alan yarışma programları hafta finali yaparken, akşam kuşağında ise sevilen dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşuyor. 31 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zamanki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yalan
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema İkizler Projesi
22:25 Yabancı Sinema Terminatör 5: Yeniden Doğuş
00:50 Yerli Sinema 4N1K
02:40 Destan
05:10 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 İstanbullu Gelin
02:30 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
06:30 Pulsar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Uğurlugiller
07:25 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Karaağaç Destanı
00:15 Sen Türkülerini Söyle
03:30 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi