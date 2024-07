Aydınlı kasap Levent Yelgen, 'Askıda et' uygulamasıyla bin aileye yardım ulaştırdı

Aydınlı kasap Levent Yelgen'in, dört yıl önce bir müşterisinin tavsiyesiyle başlattığı ve hayırseverlerin katkılarıyla sürdürdüğü "Askıda et" uygulaması ile bugüne kadar yaklaşık bin aileye yardım ulaştığını söyledi.

Aydın'da uzun yıllar kasaplık mesleğini sürdüren esnaflardan Levent Yelgen, dört yıl önce bir müşterisinin önerisiyle başlattığı "Askıda et" pahalı olduğu ihtiyaç sahiplerine desteği muhtarlardan gelen imzalı kağıt ile sağladıklarını belirterek "Bu sistemle, yardımların doğru kişilere ulaştığından emin oluyoruz. Muhtarlarla bu işi yaparken ihtiyaç sahiplerinin onurunu koruyan bir yöntemle dağıtım yapıyoruz" dedi.

Askıda et uygulamasının Türkiye'de bir ilk olduğunu ileri süren Yelgen; "Dört yıl önce bir müşterimin tavsiyesi üzerine bu projeye başladım. O dönemde, ekmek fırınlarında askıda ekmek uygulaması çok yaygındı ve müşterim bana, 'Neden kasaplarda da benzer bir uygulama yapılmasın?' dedi. Bu fikir beni çok etkiledi. Birçok insan et ürünlerine ulaşmakta zorlanıyordu ve ben de onlara nasıl yardımcı olabileceğimi düşündüm. Böylece 'Askıda et' uygulamasını başlattık. Başlangıçta birkaç hayırseverin desteğiyle başladık ama her geçen gün büyüyor" dedi.

Yardıma muhtaç ailelere muhtarla aracılığıyla ulaştıklarının altını çizen Levent Yelgen; "Muhtarlarla işbirliği yaparak yardımlarımızın doğru kişilere ulaştığından emin olduk. Muhtarlar, mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini çok iyi biliyorlar ve bize bu ailelere ulaşmamızda büyük yardım sağladılar. İhtiyaç sahibi aileler, muhtarlardan aldıkları imzalı belgelerle gelip kasabımızdan et ürünlerini alabiliyorlar. Bu yöntem, yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor ve sistemin güvenilirliğini artırıyor. Dört yılda binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye hayırseverin yardımıyla destek olduk. Projemize destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yelgen, uygulamanın sürdürülebilirliği ve daha fazla aileye ulaşabilmek için iş insanlarından ve hayırseverlerden destek talep etti. - AYDIN