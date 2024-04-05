Kadir gecesinin bağışlanma ve arınma fırsatı sunan mübarek bir gün ve gece olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Kadir gecesi, müjde, umut, huzur gecesidir" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Kadir Gecesi" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadir gecesinin manevi huzurun artması için eşsiz bir imkan sunduğunu ifade eden Vali Canbolat, mesajında "Birlik ve kardeşliğin, dostluk ve dayanışmanın hazzına erdiğimiz Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken kalplerimizin her türlü kötülükten arındığı, mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere 'Kadir Gecesi' ismi verilmiştir. Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir gecesi, mağfiret, bereket, kurtuluş iklimine kavuşmak, gönül dünyalarımızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Yüce kitabımız bize manevi derinliğinde, arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirir. Bu gece, kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı müjde, umut, huzur gecesidir. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadet ve yardımlarla manevi doyuma ulaşarak geçirdiğimiz Ramazan ayı, kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi olan Kadir Gecesi'nin faziletiyle zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan ettiği Kadir Gecesi'nde millet olarak aramızdaki sevgi, hoşgörü, paylaşma ve özverinin pekiştirilmesini temenni ediyoruz. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, gözlerin dualarla yaşardığı bu gecenin bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor, Aydınlı hemşerilerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN