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Aydın Ticaret Borsası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

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Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş kadın personellerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş kadın personellerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların hayatın her alanında aktif ve saygın bir rol üstlendiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, "Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan Türk Kadını, Cumhuriyet'imizin kurulmasıyla birlikte, toplumsal yaşamda yerini almış; siyasette, sanatta, bilimde, hukukta olmak üzere hayatın her alanında büyük başarılara imza atmıştır "dedi.

Erdel, "Kadınların toplumumuzda daha etkin bir yaşam standardına kavuşması, şiddete maruz kalmaması, ekonomik, sosyal ve siyasi hayatın birçok kesiminde yer almaları amacıyla yapılan çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor; dünyamızı güzelleştiren, ülkemize değer katan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nü kutluyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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