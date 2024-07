Aydın İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Bir Yetime Aile Olmak' Paneli Düzenledi

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Bir Yetime Aile Olmak" temalı panel düzenledi.

İl müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Hasan Güneş'in oturum başkanı olduğu panelde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyolog Özlem Çakır, Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Esin Akman, İl Vaizi Yunus Mersin ve İmam Hatip Sait Özçakır konuşmacı olarak katıldı. "Bugün insanlığın İslam'ın bakış açısına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" diyerek sözlerine başlayan İl Müftüsü Güneş, "Aile her şeyimizdir. Anne ve balarımız bizler için bulunmaz birer hazinedir. İslam tarihine baktığımızda ilk koruyucu ailenin Ebu Talip olduğunu görürüz. Her konuda olduğu gibi yüce dinimiz bu konuya da öncülük etmiştir. Dünya binlerce masum çocuk anne ve babasız kimsesiz. Bu çocuklara yardım etmek görüp gözetmek insani vazifemizdir" diye konuştu.

Panelde, Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik, Nasıl Koruyucu Aile Olunur?, Neden Koruyucu Aile?, başlıklı sunumlar yapıldı. İl Müftüsü Güneş panele katılan konuşmacılara, koruyucu aile olarak tecrübelerini aktaran gönüllülere ve katılımcılara teşekkür etti.

İl müftü Yardımcıları, şube müdürleri ve din görevlilerinin katıldığı program panelistlere hediye takdimi ile sona erdi. - AYDIN