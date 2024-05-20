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Aydın'da çiftçilere zararlı böcekler ve hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Aydın'ın Sultanhisar İncealan Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında çiftçilere incir ekşilik böcekleri, siyah incir sineği, kestane kanseri hastalığı ve kestane gal arısı hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Aydın'ın Sultanhisar İncealan Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında çiftçilere önemli bilgiler aktarıldı.

Toplantıda, incir üreticilerini tehdit eden incir ekşilik böcekleri ve siyah incir sineği ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bu zararlıların, incir veriminde ciddi kayıplara yol açtığı ve mücadele yöntemlerinin doğru uygulanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kestane üreticilerinin karşı karşıya olduğu kestane kanseri hastalığı ve kestane gal arısı hakkında da kapsamlı bilgi sunuldu. Kestane ağaçlarında büyük verim kayıplarına neden olan kestane kanseri hastalığına karşı alınması gereken önlemler ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Bunun yanı sıra, kestane gal arısının neden olduğu zararın en aza indirilmesi için izlenmesi gereken yollar çiftçilerle paylaşıldı.

Toplantıya katılan çiftçiler kendi tarlalarında karşılaştıkları sorunları yetkililerle paylaşarak pratik çözümler konusunda bilgi aldılar. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultanhisar Aydın Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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