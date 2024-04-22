ATO Başkanı Gürsel Baran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Çocuklarımıza aydınlık gelecek sunmak, onlara temiz suyun, havanın ve gıdanın yer aldığı sürdürülebilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir. Geleceğimizin teminatı biricik çocuklarımızın bayramı kutlu olsun" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde ve Cumhuriyete giden yolda önemli kararların merkezi olan TBMM'nin açıldığı günden bu yana millet iradesinin yansımasının simgesi olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gücünü milletten alan, milli egemenliğe dayalı devlet kurma hedefinde önemli bir adımdı. TBMM, Milli Mücadele sürecinde ve Cumhuriyete giden yolda milletin iradesinin ortaya konduğu, önemli kararların alındığı bir merkez, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de temeli oldu. Meclisimiz dün olduğu gibi bugün de milletin iradesinden aldığı güçle demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek egemenliğin tek meşru kaynağı ve sahibinin Türk milleti olduğunu dünyaya ilan eden Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan gününü, çocuklarımıza armağan ederek, onlara duyduğu güveni ve inancı gösterdi. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak ecdadımızın savaş alanlarındaki zaferlerini, barış ortamı içinde üretimde, ticarette, ihracattaki başarılarla taçlandırmaya gayret gösteriyoruz. Etrafında savaş ve çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada yer alan ülke olarak, çocukların aç ve susuz kalmadığı, saldırılarda, savaşlarda ölmediği, huzur dolu bir dünyanın özlemini çekiyoruz. Bu süreçte, çocuklarımıza aydınlık gelecek sunmak, onlara temiz su, hava ve gıdanın yer aldığı sürdürülebilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir. Bu anlamlı günü milletimize armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, daha güzel, daha güçlü yarınların teminatı biricik çocuklarımızın bayramını kutluyorum." - ANKARA