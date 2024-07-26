Kamala Harris'in kim olduğu merak ediliyor. 20 Ekim 1964 doğumlu olan Kamala Harris önümüzdeki ABD seçimlerinde başkan adayı olarak gösterilecek. Bu nedenle, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Peki, Kamala Harris kimdir? Kamala Harris kaç yaşında, nereli?

KAMALA HARRIS KİMDİR?

Kamala Harris, Amerika Birleşik Devletleri'nin 49. Başkan yardımcısı ve ABD Başkan adayıdır. 20 Ekim 1964 doğumludur. 59 yaşındadır.

Kamala Harris, Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde doğmuştur. Annesi Shyamala Gopalan, Hindistan'dan göç eden bir göğüs kanseri araştırmacısı ve biyokimyager, babası Donald Harris ise Jamaika'dan göç eden bir ekonomi profesörüdür. Kamala Harris, hem Hindistan hem de Jamaika kökenli bir ailede büyümüş ve bu çok kültürlü geçmiş, onun kimliğinde önemli bir rol oynamıştır.

KAMALA HARRIS KARİYERİ

Kamala Harris, Howard Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi, Hastings Hukuk Fakültesi'nden hukuk diploması almıştır. Kariyerine Kaliforniya'da avukat olarak başlamış ve çeşitli kamu görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılında Kaliforniya Eyaleti Başsavcısı olarak seçilmiş ve bu görevde iki dönem boyunca hizmet etmiştir. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na seçilen Harris, 2020 yılında Joe Biden'ın başkanlık kampanyasında başkan yardımcısı adayı olarak yer almış ve seçimleri kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olmuştur.