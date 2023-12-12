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Arda Turan ve diğer ünlü isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, babasından kalma evini ipotek ettirdi

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Yüksek karlı özel ve güvenilir fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan babasından kalma evini 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdiği ortaya çıktı.

Yüksek karlı özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evini 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdi.

Yüksek karlı özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın Bozcaada'da babadan kalma evini ipotek ettirdiği ortaya çıktı.

Alacaklının Türkay Gümülcineli, borçlunun Seçil Erzan, şahitlerin ise Ali ve Atilla Yörük olduğu 6 Ocak 2023 tarihli borç sözleşmesinde sözleşme şartları arasında, "Alacaklı, borçluya 10 milyon lira peşin ödeme yapmış olup bu borç için borçlu Seçil Erzan, Çanakkale Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesi'nde tapuya kayıtlı taşınmazdaki hisselerinin tamamı ile adına işlem yapmaya yetkili olduğu Fatma Erzan'ın aynı taşınmazdaki hissesini alacaklıya ipotek vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Verilen 10 milyon lira borcun sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Borçlu Seçil Erzan, hiçbir şekilde bu konuda bir itirazı olmayacağını, gerek vekaleten gerek asaleten kabul ve taahhüt eder" ifadeleri yer aldı.

Seçil Erzan'ın babasından kalma yaklaşık 2 dönüm içerisinde bulunan bağ evi tadilat ettirilip, villaya dönüştürülmüş. Evin değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu emlakçılar tarafından belirtiliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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