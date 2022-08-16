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Antalya yerel haberleri: Antalya Büyükşehir'in İlçe Konserleri Devam Ediyor

Yerel Haberler

Antalya haber: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe konserleri vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası’nın bu haftaki durağı Akseki ilçesi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe konserleri vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası'nın bu haftaki durağı Akseki ilçesi oldu.

Akseki'de Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası'nın konseri keyifli anlara sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konser, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Muharrem Ayı vesilesi ile gerçekleştirdiği aşure ikramı ile başladı.

AKSEKİLİLER MEYDANI DOLDURDU

Akseki Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere Akseki İlçe Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özcan Balcı, çok sayıda kurum amiri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Aksekililer, Şef Yiğit Aktı yönetiminde, Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Merve Kalay ve Kürşat Pınarbaşı'nın seslendirdiği şarkılara coşkuyla eşlik etti. Müziğin ritmine kendini kaptıran Aksekililer danslarıyla da geceye renk kattı.

ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı Hisarcık Akseki Yerel Haberler

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