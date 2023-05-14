Antalya'da seçimlerde 9 bin 45 polis ve jandarma görev yapıyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte sandık görevlilerinin yanı sıra toplam 9 bin 45 emniyet ve jandarma personelinin görev yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte sandık görevlilerinin yanı sıra toplam 9 bin 45 emniyet ve jandarma personelinin görev yaptığını açıkladı. Yazıcı, "Antalya'da herhangi bir sorun çıkmadan seçimi 17.00 itibarıyla tamamlayıp en seri şekilde seçim sandıklarına taşınmasını, güvenliğini ve YSK'ya bildirilmesini temin edeceğiz" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, oy kullanmak için saat 10.00'da eşi Hanife Yazıcı ile Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Eşiyle birlikte oyunu kullanan Vali Yazıcı, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, memleketimiz için hayırlı uğuru olsun. İnşallah halkımız demokratik tercihini kullanıp en doğru tercihi verecek, buna inanıyoruz" dedi.

9 bin 45 polis ve jandarma görev yapıyor

Antalya'da seçimle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Yazıcı, iradenin sandığa yansıyabilmesi için her türlü önlem ve tedbirin alındığını belirtti. Antalya'da sabah 08.00 itibarıyla 5'i havalimanında olmak üzere 5 bin 585 sandıkta oy kullanma işleminin başladığını aktaran Yazıcı, "Sandık görevlilerinin yanı sıra, güvenlik açısından 2 bin 488'i jandarma, 6 bin 557'si de polis olmak üzere toplamda 9 bin 45 görevlimiz, sandık kurullarında, bahçelerde, taşınmasında, dolayısıyla seçimin güvenliğiyle ilgili görev yapıyor. Bütün personellerimiz bugün itibarıyla hepsi görevde. Çünkü sadece sandıkla ilgili değil, şehirde de polislerimiz görevlerine devam ediyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir sonuç çıkacağına inanıyor ve güveniyoruz. Antalya'da da herhangi bir sorun çıkmadan seçimi 17.00 itibarıyla tamamlayıp en seri şekilde seçim sandıklarına taşınmasını, güvenliğini ve YSK'ya bildirilmesini temin edeceğiz. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA