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Antalya'da Filistin'e Özgürlük Yürüyüşüne Binlerce Kişi Katıldı

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Antalya'da düzenlenen 'Filistin'e Özgürlük' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya'da binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü

ANTALYA - Antalya'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen ' Filistin'e Özgürlük' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Antalya Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programda bir araya gelen binlerce kişi, Antalya Aydın Kanza Parkı önünden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar bulunan vatandaşlar İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Vatandaşların üzerinde "Filistin'de ABD İsrail'e karşı yaşasın Kudüs intifadası" yazılı pankart taşıdı. Yürüyüş sırasında "Antalya burada dimdik ayakta, Katil İsrail Filistin'den defol, Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz, Antalya'dan Hamas'a direnişe bir selam" sloganları atıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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