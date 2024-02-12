Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden 6 yeni araç tanıtımı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, envanterine kattığı 6 yeni aracı düzenlediği törenle tanıttı.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Koç, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştığını belirterek, yeni araçların emniyet hizmetlerine katkı sağlayacağını söyledi.

İl Emniyet Müdürü İpar ise, araçların tam donanımlı olduğunu ve olay yeri inceleme, trafik denetimi, asayiş ve terörle mücadele gibi birçok alanda kullanılacağını ifade etti.

Törenin ardından Vali Koç, İl Emniyet Müdürü İpar ve İl Jandarma Komutanı Erol, araçları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Programda vatandaşlar da yeni emniyet araçlarını yakından görme imkanı buldu. - AĞRI