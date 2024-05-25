Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da İngilizceyi Kendi Kendine Öğrenen Nihat Adıgüzel, Çocuklara Yardımcı Oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 3. sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kalan Nihat Adıgüzel, iş yerindeki boş zamanlarını İngilizce öğrenerek değerlendirdi. Şu anda İngilizceyi ana dili gibi konuşabilen Adıgüzel, çocuklarına da İngilizce derslerinde yardımcı oluyor.

Ağrı'da 3. sınıftan sonra bir daha okula gidemeyen Nihat Adıgüzel, iş yerindeki boş zamanlarını değerlendirerek bilgisayarın başında öğrendiği İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor. Adıgüzel, azmiyle görenleri hayran bırakırken, çocuklarına da İngilizce derslerinde yardımcı oluyor.

Küçük yaşta çalışmaya başlayan ve kısa sürede iş hayatına atılan Adıgüzel, iş yerindeki boş zamanlarını değerlendirerek bilgisayar üzerinden İngilizce öğrenmeye başladı. Yıllar süren azimli çalışması sonucunda İngilizceyi oldukça iyi bir seviyede konuşmayı başaran Adıgüzel, şu anda özellikle çocuklarının İngilizce derslerinde yardımcı olup onların da dil öğrenme sürecine katkıda bulunuyor.

Adıgüzel, yaptığı açıklamada, İngilizce öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, "Kendi kendime çalışarak İngilizceyi öğrendim. Şimdi ise öğrendiğim İngilizceyi çocuklarıma ve çevremdeki insanlara öğretmeye çalışıyorum. Evde özellikle çocukların ödevlerinde yardım ederken İngilizce konuşmaya da özen gösteriyorum" dedi.

3. sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kalan Adıgüzel, "O günkü şartlar gereği okulu bıraktım. Yaş ilerledikçe de iş hayatına atıldım. Boş zamanımı nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken İngilizce öğrenmeye karar verdim. İyi ki de boş zamanlarımı İngilizce öğrenmek için değerlendirmişim. İş yerlerinde boş zamanları olan herkese de İngilizce öğrenmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ağrı Eğitim Yerel Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Bakmadan Geçme

2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title