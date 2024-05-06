Afyonkarahisar İl Müftülüğü İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 'İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı bu ay Şuhut ilçesinde yapıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında ilçe müftülerinin katılımıyla yapılan toplantıda ilçe müftülüklerinin faaliyetleri değerlendirilerek, yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantılardaki amacın müftülüklerinin faaliyetlerinin daha hızlı ilerlemesi ve özellikle çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yapılması olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR