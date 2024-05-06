Afyonkarahisar İl Müftülüğü İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi
Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı bu ay Şuhut ilçesinde yapıldı. İlçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçe müftülüklerinin faaliyetleri değerlendirildi ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının amacı müftülüklerin faaliyetlerinin hızlandırılması ve çocuk ve gençlere yönelik çalışmaların yapılmasıdır.
Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 'İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.
Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı bu ay Şuhut ilçesinde yapıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında ilçe müftülerinin katılımıyla yapılan toplantıda ilçe müftülüklerinin faaliyetleri değerlendirilerek, yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantılardaki amacın müftülüklerinin faaliyetlerinin daha hızlı ilerlemesi ve özellikle çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yapılması olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR