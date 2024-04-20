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Afyon Ali Çetinkaya Gar-Konya YHT Gar Bölgesinde Otla Mücadele İlaçlaması Yapılacak

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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Afyon Ali Çetinkaya Gar-Konya YHT Gar bölgesinde otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılacağı ve vatandaşların 10 gün boyunca dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (TCDD) yapılan açıklamada, Afyon Ali Çetinkaya Gar- Konya YHT Gar arasındaki bölgede otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılacağı ve vatandaşların 10 gün dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ilaçlamanın 22-26 Nisan tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Afyon Ali Çetinkaya Gar - Konya YHT Gar arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Demiryolları Ali Çetinkaya Afyon Konya Yht Ulaşım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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