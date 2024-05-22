Adıyaman'da sınıfa yuva yaparak 2 yumurta bırakan yusufçuk kuşu, ders sırasında da sınıftaki yuvasında bekliyor.

Adıyaman Malazgirt İlköğretim Okulu 3-C sınıfının açık olan penceresinden hafta sonu sınıfa giren ve kitaplığın üzerine yuva yapan yusufçuk kuşu, öğrencilere sürpriz oldu. Hafta başı sınıfa geldiklerinde yusufçuk kuşu ile karşılaşan öğrenciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yusufcuk kuşunun yuva yaparak yumurta bıraktığını gören öğretmen ve öğrenciler, yumurtaların çatlayıp yavruların çıkmasını bekliyor. Öğrenciler ders işlerken yusufçuk kuşu yuvasından hiç ayrılmıyor. Yumurtalarını bekleyen yusufçuk kuşunun yavrularını öğrenciler de merak ediyor.

Sınıf Öğretmeni Beyza Sasa, öğrenciler ile yusufçuk kuşunun çok güzel bir sevgi bağı kurduğuna işaret ederek, "Sınıfın açık olan camından içeri girip yuvayı yapmış. Şuan iki tane yumurtası var. Sınıfta öğrenciler çok mutlu oldu. Onlar için bir değişiklik oldu. Biz de hiçbir şekilde dokunmadık, müdahale etmedik. Ara ara bakıyorlar, çocuklar onu çok seviyor. Herhalde o da bizi sevdi, sınıfta güzel bir atmosfer oldu. Ders esnasında da pür dikkat dinliyor. Sanki sınıfın bir üyesi gibi oldu. Çocuklarda, bende bu durumdan çok mutluyuz" dedi.

Ahmet Efe Erten isimli öğrenci, yusufçuk kuşunun kendi sınıflarına yuva yapmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrenci Ecrin Topaloğlu da yusufçuk kuşunun yuva yaparak yumurta bırakmasıyla çok heyecanlandıklarını, yavruları merak ettiklerini aktardı. - ADIYAMAN