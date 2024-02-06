Milli Eğitim Bakanlığınca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat 'Asrın Felaketi' Deprem Farkındalık Fotoğraf Sergisi" hazırlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü kapsamında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığının deprem bölgesindeki çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda (YHT) ziyarete açıldı. Sergiyle, depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem gerçeğine dikkati çekmek, deprem farkındalığı ile eğitim ilişkisinin önemine vurgu yapmak, MEB'in bölgedeki hizmetlerinin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor. Bu kapsamda sergide, arama-kurtarma, depremzedeler için barınma ve konaklama, çadır kurulumu, yiyecek-içecek dağıtımı, bakım ve onarım, okulların eğitim öğretime hazırlanması, yeniden ihya ve inşa, psikososyal destek, taşımalı eğitim, MEB AKUB ekiplerinin çalışmaları, oyun ve etkinlik çadırlarının kurulması gibi faaliyetleri anlatan 78 fotoğraf karesi yer alıyor.

Depremlerde bölgede görev alan Bakanlık personelinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergide ayrıca, "Metaverse Üzerinden Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Afet Eğitimi Sunumu" etkinliği de düzenleniyor. Bu etkinlik kapsamında ziyaretçiler, karma gerçeklik teknolojisi sayesinde sanal gerçeklik gözlükleri ile bir deprem anını deneyimleyebilirken farklı afet çeşitlerini de gözlemleyebiliyor. Ankara YHT Garı'nda yer alan fotoğraf sergisi 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. - ANKARA