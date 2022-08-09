50 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor Babasının 'Okuyup ne yapacaksın, kahveci ol' sözü sonrası o gün bu gündür kahvecilik yapıyor Kahveci Mustafa Filoğlu;

50 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor

Babasının 'Okuyup ne yapacaksın, kahveci ol' sözü sonrası o gün bu gündür kahvecilik yapıyor

Kahveci Mustafa Filoğlu;

"1972 yılında babam ortaokula giderken pazarın ortasından kahve aldı, o gün bu gün devam"

"Okumadığım için pişmanlık duymuyor, esnaf olduğum için de gurur duyuyorum"

BİLECİK - Bilecik'te Mustafa Filoğlu isimli esnaf, babasının 50 yıl önce 'Okuyup ne yapacaksın, kahveci ol' sözü sonrası o gün bu gündür kahvecilik yapıyor.

Bilecik'te 1972 yılında ortaokula giderken babasının tavsiyesi ile kahvecilik mesleğine atılan Mustafa Filoğlu, her gün işine ilk günkü aşkla gidiyor. 50 yıldır bu meslekten başka bir şey yapmadığı anlatan Filoğlu, "1972 yılında ortaokula giderken babam 'Okuyup ne yapacaksın, kahveci ol' dedi. Kahve aldılar pazarın ortasından ve 72'de başladık, hala devam etmekteyiz. Bilecik halkına teşekkür ederim. Bizi bu zamanlara kadar taşıdılar. Bilecik'e hizmet etmekten gurur duyuyorum" dedi.

"Pişmanlık duymuyorum, esnaf olduğum için de gurur duyuyorum"

Filoğlu, "Okumadığım için pişmanlık duymuyorum, esnaflık da iyi bir şey, esnaf olduğum için de gurur duyuyorum. Güzel bir meslek. Şükürler olsun ailemi geçindiriyorum. Sabah 6'da açıp gece 12'ye kadar, iki vardiya yapıyoruz. Bu iyi bir şey, hem ekmek kapısı, halka hizmet ve hem de güzel bir kazanç. Severek yapıyorum çünkü 50 yıldır bu işin içindeyim. Daimini de devamını da istiyorum" dedi.

"20 seneden beri buranın müşterisiyim, her gün gidip gelirim"

Müşteri Can Toklucu ise, "Ben 20 seneden beri buranın müşterisiyim. Her gün gidip gelirim. Kahvemi içerim, çayımı içerim, gazetemi okurum. Mustafa Filoğlu Bilecik'in esnaflarından birisi. 50 senedir kahvecidir. Sürekli olarak bu işi yapmakta. Ara vermeden devam etmekte. Kendisini severiz sayarız. 10 numara çay. Bursa'dan geliyor çaylar" dedi.