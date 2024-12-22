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37 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Usta, Mesleğini Çocuklarına Devrediyor

37 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Usta, Mesleğini Çocuklarına Devrediyor
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Erim, mesleğini çocuklarına devretmeye hazırlanıyor. Erim, yaşadığı süreçte hiçbir zorlukla karşılaşmadığını belirtirken, kariyerinin nasıl başladığını paylaştı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Erim, 37 yıldır sürdürdüğü mesleğini, şimdilerde çocuklarına devretmeye hazırlanıyor.

Şarkışla ilçesinde gençliğinde boyacı olarak çalıştığı yıllarda iş bitince müşterilerinin ayakkabılarını da boyamak için alan Hasan Erim, ayakkabı boyalarının kokusundan etkilenerek ayakkabı tamirciliği yapmaya karar verdi. Babasının da desteğiyle ayakkabı tamirciliğine başlayan Erim, 37 yıldır mesleğini sürdürüyor. Hayatını adadığı bu meslekte yıllardır hiçbir zorluk yaşamadığını ifade eden usta, sadece bir yıl boyunca küçük sıkıntılar çektiğini, ancak kısa sürede her şeyin düzeldiğini belirtti. "Benden sonra çocuğum bu işi devam ettirecek" diyerek mesleğini bir sonraki kuşağa devretmeye hazırlandığını dile getirdi.

"Babam bir dükkan aldı ve bu mesleği yap dedi"

Her türlü ayakkabı tamiri yaptığını belirten Erim, "1987 yılından itibaren bu mesleği yapıyorum. Adana'da 5 yıl çalıştım daha sonra buraya geldim. Ben boyacılık yapıyordum. Bazen de müşterilerimin ayakkabılarını boyamak için yanıma alıyordum. Yaparken boyarken o uğraş ve koku hoşuma gitti. Tamire ve üretmeye merakım vardı. O zaman düşündüm dedim ki ben bu mesleği yapayım. Babam da bir dükkan aldı ve tamam bu mesleği yap dedi. Bir süre sonra dükkanı açtık. Mes, çanta, ayakkabı, valiz tamiri yapmaya ve boya malzemeleri satarak çalışmaya başladım. Her türlü ayakkabıyı tamir ederim. Yenisini de yaparım. Benden sonra çocuğum devam ettirecek. Meslekte bu zamana kadar hiçbir zorluğum olmadı ama bir sene sıkıntı çektim. Sonrasında yine her şey düzeldi" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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