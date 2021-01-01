Yeni Yılın İlk Günü neler olacak? Google 'Yeni Yılın İlk Günü' Doodle nedir? 1 Ocak 2021 yılbaşı Doodle ne oldu?

Google yeni yıl için 1 Ocak 2021 Doodle'ı yaptı. Doodle'nin adı "Yeni Yılın İlk Günü" oldu. Peki Yeni Yılın İlk Günü doodle ne demek? Google arama motoru önemli gün ve haftalar için doodle eklemeye devam ediyor. 1 Ocak 2021 tarihine özel Google Doodle ise an itibariyle güncellendi. Peki, günün doodle'ında ne var? Yeni Yılın İlk Günü neler olacak?

Google önemli günleri anmaya ve en güzel şekilde sunmaya devam ediyor. Doodle'da en son paylaşılan 30 Aralık geecesinde yer alan doodle merak toplamıştı. Yeni yıla özel Doodle hazırlayan Google, tasarımındaki 202 detayı ile sosyal medyada trend oldu. 2020 yılbaşı Doodle hakkında araştırmalar yapılırken202 Yılbaşı nedir! Google'dan 202 Yılbaşı Doodle Sürprizi! Google Doodle nedir? 2021 – 202 yılbaşı farkı ne, gibi konular merak edildi.

GOOGLE YENİ YILIN İLK GÜNÜ DOODLE NEDİR?

Google 1 Ocak 2021 yılbaşı için yeni doodle'ı tanıttı. Yeni Doodle'ı "Yeni Yılın İlk Günü" oldu. Aşağıdan resmine ulaşabilirsiniz.

YILBAŞI NEDİR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

GOOGLE DOODLE 202 YILBAŞI NEDİR, NE DEMEK?

Google'ın hazırladığı Doodle yılbaşına damga vurdu. vurdu. Sosyal medyada da gündem olan '202 Yılbaşı' araması kullanıcılar tarafından, Google yanlışlık mı yaptı? sorusunu ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları yazım hatası olduğu yönünde görüşler bildiriliyor. Şimdiye kadar Google tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.