Yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?
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Yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

02.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:48
Yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

Yeni yasaklar ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika detayları gündemde merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısını geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri açıklandı. Peki, yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

Yeni yasaklar ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika detayları gündemde merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısını geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri açıklandı. Peki, yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI SAATLERİ

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta içi yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21 ile sabah 5 arasında olacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı bugün yani 1 Aralık saat 21.00'de başlıyor.

Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir. Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

-Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

YENİ KISITLAMALAR NELER?

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak."

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