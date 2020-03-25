Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı telekonferansla yapıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı telekonferans yoluyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Huber Köşkü'ndeki toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara'dan katıldı.

Kaynak: DHA