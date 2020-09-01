Yeni sezonun balıkları tezgahlardaki yerini aldı
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Yeni sezonun balıkları tezgahlardaki yerini aldı

Denizlerde av yasağının bugün sona ermesiyle yakalanan balıklar tezgahları şenlendirirken, fiyatları da yüzde 40 düştü.

01.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:50

Denizlerde av yasağının bugün sona ermesiyle yakalanan balıklar tezgahları şenlendirirken, fiyatları da yüzde 40 düştü.

Bu sezon büyük umutlarla denize açılan balıkçıların, ilk avlarını yakalamasıyla tezgahlar adeta şenlendi. Balık sezonundaki bereketin fiyatlara yansıması vatandaşın da yüzünü güldürdü.

Beylikdüzü'ndeki işletmesinde hizmet veren balıkçı Kenan Balcı, AA muhabirine yeni sezonu değerlendirdi.

Balıkçıların 4,5 aydan sonra "vira bismillah" diyerek denize açıldığını, avladıkları balıkların da tezgahlardaki yerini aldığını belirten Balcı, "Halkın ilgisi yoğun. Fiyatlar ucuzladığı için müşteri potansiyeli iki kat arttı. Yeni turfanda balıklar çok güzel. Balık halinde toptan balık fiyatları yüzde 40 düştü. Bu oran tezgahtaki balık fiyatlarına da bire bir yansıdı. 80 TL olan mezgit bugün 40 TL, 60 TL olan istavrit 30 TL, 50 TL olan sardalya bugün 30 TL, 40 TL olan hamsi 30 TL'ye kadar düştü. Fiyatların daha da düşmesini bekliyorum." diye konuştu.

Yeni sezonun balıkları tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: AA

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