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Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.

22.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:38
Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından BtcTurk , Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraf paylaşılarak, "Fransa 1. Lig takımlarından Nice'te forma giyen, Remi Walter ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Doğu'nun Paris'i Malatya'ya hoş geldin Remi Walter." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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